Украинские дальнобойщики начали протест против насильственной мобилизации

Водители недовольны тем, что для них отсутствует бронь от отправки на фронт. Ранее сообщалось, что с 19 по 22 мая планируется массовая «облава» сотрудников ТЦК на мужчин.

До этого дальнобойщиков на Украине не подвергали мобилизации, сейчас же их снимают прямо с водительских кресел.

Ранее сообщалось, что сотрудники украинских территориальных центров комплектования (ТЦК) получат право вручать повестки гражданам круглосуточно в рамках закона о новых правилах мобилизации в стране.