Украинские дальнобойщики начали протест против насильственной мобилизации
Фото - © Скриншот
Дальнобойщики Украины начали протестовать против насильственной мобилизации. Огромное число фур перекрыли трассу Одесса–Киев, сообщает Mash.
Водители недовольны тем, что для них отсутствует бронь от отправки на фронт. Ранее сообщалось, что с 19 по 22 мая планируется массовая «облава» сотрудников ТЦК на мужчин.
До этого дальнобойщиков на Украине не подвергали мобилизации, сейчас же их снимают прямо с водительских кресел.
Ранее сообщалось, что сотрудники украинских территориальных центров комплектования (ТЦК) получат право вручать повестки гражданам круглосуточно в рамках закона о новых правилах мобилизации в стране.