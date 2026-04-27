Екатеринбурженка ушла в секту, а до этого вынесла из дома технику и деньги

Житель Екатеринбурга написал заявление в полицию и попросил вытащить его жену из секты, сообщает «E1.RU | Новости Екатеринбурга» .

Его супруга ушла из дома 9 апреля и ни разу не выходила на связь. Как рассказал местный житель, вместе с ней также пропали двое взрослых детей (30 и 22 года), а еще техника и деньги. Все трое заблокировали телефоны.

Он добавил, что перед уходом жены дома творились странные вещи, например, какие-то магические обряды. Но он не думал, что все обернется такими последствиями.

«Она перестала есть, перестала спать. Все общение с близкими оборвала полностью. Заблокировала даже лучшую подругу», — сказал мужчина.

По его словам, женщина стала говорить, что богом предназначена для любви, должна отречься от мужа, которому советовала найти другую женщину.

Горожанин уверен, что его родных завербовали сектанты.

«Я встречался с дочкой, пришел к ней на работу, пытался ей объяснить, что они попали в зависимость. Но она отводит глаза, говорит: „Все, папа, надо работать“. Я переживаю еще за свою квартиру, мы с женой оба собственники. Как бы она долю свою не продала, а то приду домой — а там чужие люди», — поделился мужчина.

Правоохранители разыскали его пропавшую женщину. Она сказала, что просто ушла от мужа, а также пояснила, что противоправных действий в отношении нее не совершается и претензий она не имеет.

