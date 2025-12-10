сегодня в 16:54

Екатеринбург принял участие во Всероссийском телемосте о развитии робототехники

Екатеринбург присоединился к Всероссийскому телемосту, посвященному развитию робототехники и искусственного интеллекта. Организаторами выступили партия «Новые люди» и корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства, сообщает tagilcity.ru .

Всероссийский телемост объединил участников из разных регионов, чтобы обсудить перспективы робототехники, искусственного интеллекта и других инновационных технологий. Главная цель мероприятия — показать, как молодые инженеры создают технологические стартапы и внедряют современные разработки.

Депутат Госдумы и лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев отметил, что профессия инженера сегодня стала более интересной и высокотехнологичной.

«Мы объединяем академические знания и практику. А значит — решаем главную задачу: к 2030 году подготовить сотни тысяч инженеров будущего», — заявил Нечаев.

В ходе телемоста участники познакомились с российскими бионическими протезами, отечественным программным обеспечением для ветроэнергетики и конструкторами роботов.

Депутат Законодательного собрания Свердловской области Рант Краев подчеркнул, что регион занимает лидирующие позиции по внедрению передовых технологий и объему научных исследований.

«В этом году мы приступили к реализации госпрограммы «Научно-технологическое развитие Свердловской области». Ее цель — увеличить к 2030 году долю высокотехнологичных отраслей в валовом региональном продукте в 1,5 раза по сравнению с 2022 годом», — пояснил Краев.

