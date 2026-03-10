Екатерина Варнава поделилась полуобнаженным фото в честь праздника

Российская актриса и телеведущая Екатерина Варнава опубликовала откровенную фотографию в честь 8 Марта. Снимок появился на ее странице в Instagram*.

Бывшая участница шоу Comedy Woman позировала обнаженной, прикрываясь одеялом. 41-летняя артистка запечатлена в полный рост в окружении котят, а на ее голове — корона.

В подписи к посту Варнава поздравила подписчиц с 8 Марта.

«Этот праздник — напоминание о справедливости и добре. Кто бы что не говорил, женщиной быть прекрасно!» — написала Варнава.

