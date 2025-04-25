Екатерина Мизулина: россияне стали чаще жаловаться на травлю в Сети
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Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что более 32% от жалоб, которые она получает, связаны с травлей в Сети.
Такие цифры Мизулина обнародовала во время пленарного заседания XIV Международного форума безопасного интернета — 2025.
«Одна из ключевых тем, с которыми мы сталкиваемся, — это травля в Сети. Более 32% обращений сейчас касаются именно этой темы. Ежедневно в социальных сетях создаются новые и новые группы с травлей подростков. В некоторых регионах это приобрело колоссальный размах», — сказала глава Лиги безопасного интернета.
Она отметила, что любые факты травли в школах, которые были всегда, становятся достоянием общественности за считанные часы.
По словам Мизулиной, ситуация усугубляется тем, что многие молодые люди не осознают наступления ответственности за свои действия и не понимают последствий травли. Она добавила, что государство должно обратить внимание на такую проблему.