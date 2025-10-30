Екатерина Мизулина рассказала о безопасности в интернете школьникам Балашихи

На встрече присутствовали уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова, заместитель главы городского округа Балашиха Лилия Татевосян, начальник управления по образованию Александра Зубова. Екатерина Мизулина рассказала ребятам о рисках и опасностях, с которыми они могут столкнутся в интернете.

«Мы живем в цифровом мире, постоянно пользуемся гаджетами и, конечно, интернетом. Вся наша жизнь строится на использовании технологий: общение с близкими, работа, переводы денежных средств и многое другое. Это упростило нашу жизнь, но и привнесло новые угрозы. Мошенники и преступники из реального мира перешли в интернет, и наша задача, знать, как обезопасить себя и своих родных», — сказала Екатерина Мизулина.

Директор «Лиги безопасного интернета» осветила наиболее распространенные мошеннические схемы в цифровом пространстве, уделив особое внимание вовлечению подростков в преступные действия. На встрече рассмотрели актуальные вопросы безопасности в сети: распространение личной информации и общение с незнакомыми людьми.

«Это была очень информативная встреча. Ребята должны знать о такой опасности, потому что мы проводим очень много времени в интернете. Я сама сталкивалась с интернет-мошенничеством, поэтому мне было очень интересно и познавательно», — поделилась ученица седьмого класса.

Екатерина Мизулина рассказала о работе «Лиги безопасного интернета» и ответила на вопросы учеников. Школьники поделились своими историями, связанными с обманом в социальных сетях.

Волонтеры и эксперты «Лиги безопасного Интернета» уже более 10 лет проводят уроки и встречи для школьников и студентов по безопасности в интернете, направленные на развитие знаний и навыков, которые помогут избежать наиболее распространенных угроз в сети. Уже было проведено более 14 тысяч уроков с привлечением почти 3 миллионов слушателей.

