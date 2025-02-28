Екатерина Лобышева отчиталась о работе за 2024 год в Коломне

Депутат Екатерина Лобышева представила отчет о результатах работы за прошедший год в городском округе Коломна. Встречи уже прошли в ДК «Коломна», конькобежном центре «Коломна», на предприятиях, перед студентами, партийным активом и военнослужащими, а также в других социальных учреждениях округа, сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии «Единая Россия».

По словам парламентария, главная цель депутатов от «Единой России» на текущий электоральный цикл — это выполнение народной программы партии, которая четвертый год успешно реализуется посредством формирования и выполнения соответствующих государственных и муниципальных программ.

«В Коломне продолжается капитальный ремонт ряда корпусов Коломенской больницы, где в этом году будет проводиться еще и закупка нового медицинского оборудования. Приобретение медицинского оборудования — это важный шаг к повышению качества оказания медицинских услуг. Новое оборудование позволит нашим врачам более точно диагностировать и эффективно лечить жителей нашего округа», — рассказала депутат.

В 2025 году предусмотрен: капитальный ремонт поликлиники № 1 Коломенской больницы, капитальный ремонт хирургического корпуса № 2. Кроме того, планируется ремонт и замена лифтов в терапевтическом корпусе № 4 Коломенской больницы, а также ремонт в ФАПе поселка Индустрия, в ФАПе села Никульское и в селе Зарудня.

«В 2025 году запланирован капитальный ремонт школы № 14 и центра детского творчества. Мы понимаем, как важно для наших детей иметь качественную образовательную и творческую среду, и делаем все возможное, чтобы обеспечить эти условия», — пояснила Екатерина Лобышева.

Одной из наиболее обсуждаемых тем на встречах является качество медицинских услуг.

«Я уверена, что основой успешного здравоохранения являются люди. Подмосковье продолжает привлекать медицинских работников со всей страны, а также с 2024 года мы начнем привлекать около 200 ординаторов (со второго года обучения) в качестве врачей-стажеров в наши медицинские учреждения», — отметила депутат.

В 2024 году в Московской области расширили программу компенсации за аренду жилья для семей медиков до 30 тысяч рублей, если оба супруга работают в системе здравоохранения. С этого года эта мера распространяется также на заведующих отделениями и заведующих ФАПами.

Кроме того, с 1 января предусмотрено увеличение размера компенсаций за аренду, выплат по программе «Приведи друга», а также — индексированы зарплаты всему медицинскому персоналу.

В 2024 году были сделали важные шаги и в направлении поддержки педагогов и развития образования в Подмосковье. В частности, с 1 января 2025 года была проиндексирована заработная плата всех педагогов региона.

«Особенно приятно отметить, что молодым учителям и педагогам дополнительного образования оклады были повышены на 20%, а молодым воспитателям — на 26%. Эта мера коснулась более 19 тысяч молодых специалистов, что подчеркивает нашу заботу о талантливой молодежи, выбравшей благородную профессию», — прокомментировала Лобышева.

Кроме того, была введена новая категория «молодой работник», что позволит установить соответствующие выплаты для студентов колледжей и вузов, которые начинают работать в образовательных учреждениях во время учебы. Это важный шаг к повышению привлекательности профессии педагога и поддержке молодых людей на их карьерном пути.

Лобышева подчеркнула, что «Единая Россия» с самого начала специальной военной операции начала помогать семьям добровольцев, контрактников, мобилизованных.

«За депутатами Подмосковья закреплено 19 268 семей, в том числе — 5 692 семьи военнослужащих — контрактников. Наша общая задача, чтобы ни одна такая семья не осталась без внимания. В 2024 году единороссы Подмосковья отправили в новые регионы и на линию боевого соприкосновения более 600 тонн гуманитарной помощи», — сказала Екатерина Лобышева

По словам парламентария, этот год был особенным, так как он был объявлен Президентом Годом семьи, и депутаты активно работали над инициативами, направленными на поддержку семей и улучшение социальной инфраструктуры.

Одним из значимых направлений работы стало выделение из регионального бюджета порядка 30 миллиардов рублей на реализацию различных мер поддержки. В настоящее время действует более 20 инициатив, направленных на улучшение качества жизни граждан. К примеру, депутаты внедрили выплату в размере трехсот тысяч рублей за рождение третьего и последующих детей, что стало важной поддержкой для многодетных семей. Также для них была увеличена максимальная сумма выплаты до 400 тысяч рублей при предоставлении земельного участка.

Кроме того, сделали бесплатное посещение музеев и выставок для семей с детьми, что способствует не только культурному развитию, но и укреплению семейных связей.

Также в ходе отчетов Екатерина Лобышева рассказывала о проектах, которые были поддержаны ею и реализованы в рамках инициативного бюджетирования: приобретение мобильных кондиционеров для библиотеки имени А. Ф. Кирсанова, приобретение звукового оборудования для молодежного центра «Русь», приобретение интерактивного стола для Акатьевской сельской библиотеки, приобретение мебели для ДК «Тепловозостроитель» и многое другое.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.