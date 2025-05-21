Екатерина Чапа награждена медалью «За помощь в Специальной военной операции»

Медаль вручил альпинист, спасатель, ветеран боевых действий Владимир Иванченко.

«В 2022 году я увидел ее работы в госпиталях… и был поражен! Тогда мы не смогли найти автора. Но, вернувшись с фронта и занявшись социальной работой, я возобновил поиски. И представьте мое удивление, когда я обнаружил, что автором этих замечательных работ, которые помогали нашим бойцам, оказалась… молодая девушка — Екатерина! Оказалось, она не только талантливый художник, но и лидер молодежного движения Красногорска, автор указов, подписанных самим Президентом! Восемнадцать лет… и такое трудолюбие, такая целеустремленность! Это поистине вдохновляет!», — отметил Владимир.

Со вступительным словом выступил Социальный координатор филиала Фонда «Защитники Отечества» по Московской области, ветеран СВО и кавалер ордена Мужества Евгений Гомляков:

«Мы награждаем Екатерину, настоящего героя, чьи работы помогают нашим бойцам преодолевать посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) после ранений. Ее творчество ускоряет процесс выздоровления и облегчает сложные переживания. Каждый из нас способен на героизм, главное — нести доброту и свет в сердце. Спасибо Вам за Ваш труд, Екатерина! Желаем Вам оставаться такой же яркой и жизнерадостной!».

Начальники медицинских учреждений отмечают, что фотографии Екатерины оказывают мощное антистрессовое воздействие, помогая купировать ПТСР — постотравматическое стрессовое расстройство, с которым не справляются даже лекарства.

Благодарственные письма из госпиталей свидетельствуют об ускоренной реабилитации и улучшении психологического состояния благодаря искусству Екатерины.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что сейчас особый смысл имеет разговор с детьми и внуками, которые уже не так часто видели ветеранов ВОВ.

«Их подвиги должны жить в сердцах подрастающего поколения, как в свое время мы знали о подвигах, в том числе наших сибиряков, которые защищали Москву и обеспечили здесь прорыв — первое контрнаступление», — добавил Воробьев.