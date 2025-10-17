Эйс Фрейли, легендарный гитарист группы KISS, скончался в возрасте 74 лет

В возрасте 74 лет скончался Эйс Фрейли, культовый гитарист и один из основателей легендарной группы KISS, сообщает РЕН ТВ .

Как сообщает издание Variety, причиной смерти стали последствия тяжелой травмы, полученной музыкантом при падении в своей студии месяц назад. По данным TMZ, падение вызвало кровоизлияние в мозг, что вынудило Фрейли отменить все предстоящие концерты тура. Несмотря на медицинскую помощь, состояние здоровья гитариста так и не улучшилось.

В заявлении семьи покойного говорится: «Мы совершенно опустошены и убиты горем. В последние минуты его жизни нам посчастливилось окружить его любящими, заботливыми, умиротворяющими словами, мыслями, молитвами и наступлением, когда он покинул этот мир».

Эйс Фрейли, чье настоящее имя Пол Дэниел Фрейли, был не только виртуозным гитаристом, но и создателем одного из самых узнаваемых сценических образов в истории рок-музыки — Космического Эйса, чьи грим и костюм стали символом эпохи глэм-рока. Его соло-партии в таких хитах, как «Shock Me» и «New York Groove», навсегда вошли в золотой фонд рок-музыки.