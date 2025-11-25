Егорьевцы присоединились к акции "Доброе дело"

Акция "Доброе дело" в Егорьевске стартовала 24 ноября. В магазинах федеральной сети по 4-м адресам города стоят корзины для добрых покупок. О том, как помочь бойцам специальной военной операции и жителям освобожденных территорий в ее рамках, жителям округа рассказывают Волонтеры Подмосковья. В корзины можно положить продукты питания, медикаменты, канцтовары для школьников из приграничных районов и другие вещи, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

В числе тех, кто принял участие в "Добром деле" в первый день, — жительница Егорьевска Юлия. Она, как обычно, пришла в магазин за покупками, увидела волонтеров и не смогла остаться в стороне.

"У меня есть знакомые, которые выполняют воинский долг на специальной военной операции, и я всегда стараюсь участвовать в таких акциях. Я работаю в детском саду, мы тоже с коллективом регулярно собираемся, отправляем такие подарки нашим солдатам. Мы считаем, что так — правильно", — делится Юлия.

В молодежном центре «Маяк» функционирует Центр поддержки военнослужащих и членов их семей. Всё, что окажется в корзине, попадет сюда. Волонтеры упакуют посылки и направят их в распределительный центр для дальнейшей транспортировки на передовую.

"Это очень важное дело — помощь бойцам. У людей, которые участвуют в акции, по-настоящему доброе сердце, спасибо им", — говорит волонтёр Подмосковья Юлия Кабанова.

Акция продлится до 8 декабря. Принять участие в ней можно в магазинах по адресам: улица Советская, 82, проспект Ленина, 20, а также 4-й микрорайон, 21А и микрорайон 5, дом 2.

