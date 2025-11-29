Егорьевцы принимают участие в благотворительной акции «Коробка храбрости»

В Егорьевске проходит ежегодная благотворительная акция «Коробка храбрости». Она призвана поддержать детей, которые находятся на длительном лечении в медицинских учреждениях, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В течение 2-х недель в ее рамках жители округа наполняли игрушками, раскрасками, наборами для творчества, головоломками и детскими книгами специальные контейнеры в магазинах сети «КанцПарк» и общественной приемной «Единой России».

«В городе уже появляются елки, витрины магазинов пестрят новогодними игрушками, а в парках и на площадях зажигается иллюминация. Мы хотим подарить радость детям, которые сейчас находятся в больницах и не видят всего этого, а проходят порой сложные и болезненные медицинские процедуры. Почти ничего не стоит, закупаясь к Новому году, добавить в корзину и хотя бы одну игрушку для этих ребят. Мы, как активная молодежь города, своим примером призываем всех молодых людей присоединиться к акции», — сказал и. о. руководителя «Молодой Гвардии Единой России» Игорь Демянчук.

Подарки для маленьких пациентов больницы собирали и в муниципальных учреждениях — школе № 12 и Дворце спорта «Егорьевск». К сбору присоединились глава округа Дмитрий Викулов и депутаты местного совета.

«Мы собрали множество приятных сюрпризов, которые помогут маленьким пациентам почувствовать заботу и тепло в трудные моменты. Каждая коробка — это не просто подарок, это символ надежды и поддержки. Уверен, что доброта способна творить чудеса, и надеюсь, что наши подарки принесут радость и улыбки детям!» — отметил директор Дворца спорта «Егорьевск», руководитель окружной фракции «Единая Россия» Павел Фокин.

⁣ Принять участие в акции до 1 декабря может любой желающий. Пункты приема в Егорьевске находятся по следующим адресам: ⁣

Магазины канцелярских товаров

1-й микрорайон, д. 7А

ул. Советская, д. 121

Общественная приемная «Единой России»

пр-т. Ленина, д. 14

Все собранные вещи будут переданы в лечебные учреждения Егорьевской больницы, поступят они и в «Добрую комнату» Егорьевской детской поликлиники.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.