Егорьевцев приглашают на семейное путешествие в валенках

«Время носить валенки» — такое название носит новое интерактивное семейное путешествие в Егорьевском историко-художественном музее, сообщили в пресс-службе местной администрации.

О валенках в городе знают предостаточно — хотя бы благодаря известной по всей стране егорьевской обувной фабрике «Котофей», который известен своей «Гуслицкой» линейкой. Но сотрудникам музея, как всегда, есть чем удивить широкую публику. Гостям обещают атмосферу старинного быта и открытие тайн самого русского зимнего обувного чуда.

Билет предлагают приобрести 1 на всю семью. Участников интерактивной программы ждут увлекательные истории о том, как и зачем делали валенки, секреты валяльного ремесла: от овечьей шерсти до готовой пары, а также практические задания для детей и взрослых. Семейное путешествие состоится в следующее воскресенье, 8 февраля, в 11:00.

Ранее для семей участников СВО егорьевский музей провел программу «Тайны страны Стекляндии», из которой гости узнали об истории появления и способах изготовления стекла.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», - уточнил глава Московской области.