Егорьевским школьникам вручили рюкзаки к началу учебного года

В Егорьевске провели встречу, участниками которой стали многодетные, малообеспеченные семьи и семьи участников специальной военной операции, сообщили в пресс-службе округа.

За чашкой чая обсуждались вопросы государственной и социальной поддержки, в том числе по поводу подготовки к 1 сентября. В рамках акции Единой России «Собери ребенка в школу» детям вручили 20 наборов со школьными принадлежностями, в которые вошли тетради, ручки, карандаши, пенал, наборы цветной бумаги и картона, альбом для рисования, акварельные краски и пластилин. Трогательным дополнением стал милый талисман — Чебурашка.

Заместитель главы округа Наталья Леликова от имени руководства муниципалитета и губернатора региона поздравила семьи, в которых дети идут первый раз в первый класс, с предстоящим Днём знаний, пожелала школьникам отличных оценок. К поздравлениям присоединились руководитель общественной организации «Наставник» Эдуард Зарубаев и исполняющий обязанности руководителя егорьевского отделения «Молодой гвардии Единой России» Игорь Демянчук. Музыкальными номерами гостей порадовали творческие коллективы ЦКиД «Пегас».

Гости встречи также смогли узнать о различных мерах господдержки. Например, большие семьи в преддверии нового учебного года получают выплаты на каждого обучающегося. Те семьи, в которых в этом году появился третий и последующий ребенок, могут подать заявление на портале госуслуг на получение выплаты в размере 300 тысяч рублей. Условием этой меры поддержки является возраст родителей до 35 лет.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что к 1 сентября 2025 года в регионе откроется 26 новых школ. Еще 57 школ будут капитально отремонтированы.

«Все знают нашу заметную динамику по строительству и открытию новых школ. К первому сентября мы открываем 26 новых школ», — подчеркнул Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства региона и главами округов.