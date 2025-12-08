Егорьевский предприниматель подарил жителям с ОВЗ сертификаты на покупку одежды

На этот раз по случаю Дня инвалидов, который в нашей стране отметили 3 декабря, он вручил сертификаты номиналом 5 000 рублей на приобретение одежды и обуви жителям с ограниченными возможностями здоровья.

«Уже не первый год дарим такие подарки. Обращаемся за содействием в городскую администрацию и Совет депутатов, приглашаем членов егорьевской организации Всероссийского общества инвалидов. Сертификаты помогут им утеплиться к зиме и подобрать одежду к Новому году», — говорит Роман Капитанов.

Подарки получили 15 человек. Счастливые обладатели не стали откладывать дело в долгий ящик и сразу же отправились выбирать обновки в преддверии праздника — не только одежду, но и подарки для детей.

Ранее Роман Капитанов вручал подарки школьникам — в преддверии 1-го сентября ребята получили рюкзаки с канцелярскими товарами.

