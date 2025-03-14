Егорьевский колледж педагогики и искусства вошел в первую лигу мониторинга СПО

Фото - © Филиал ГОУ ВО МО "ГСГУ" в г. Егорьевске - Колледж педагогики и искусства

Филиал коломенского Государственного социально-гуманитарного университета в Егорьевске «Колледж педагогики и искусства» вошел в первую лигу ежегодного мониторинга качества подготовки кадров среднего профессионального образования. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В рейтинге участвовало более 3700 колледжей и техникумов со всей России. Все их распределили по 5 лигам в зависимости от полученного индекса. В первую лигу, набрав от 26 до 39 баллов, вошли 792 учебных заведения. Егорьевский Колледж педагогики и искусства набрал 28.

Результаты мониторинга Главного информационно-вычислительного центра Минобрнауки России опубликованы на официальном сайте ведомства.

«Мониторинг СПО позволяет оценить работу колледжа в целом, а его результаты можно использовать как для улучшения качества образования, так и для повышения конкурентоспособности колледжа на рынке образовательных услуг», — отмечает директор колледжа педагогики и искусства Рузанна Сафонова.

Среди критериев оценки — количество студентов, качество подготовки выпускников, инфраструктура, финансово-экономическая деятельность, кадровый состав, инклюзивное образование.

В колледже по 5-ти направлениям обучается 450 студентов. Здесь готовят преподавателей музыки, изобразительного искусства, сценического мастерства и хореографии, воспитателей. По всем специальностям колледж входит в кластер «Педагогика» Федерального проекта «Профессионалитет».

Средний балл аттестата, который учитывается при поступлении в колледж, достаточно высокий (в среднем, по всем специальностям около 4,5 баллов). Для того, чтобы помочь абитуриентам подготовиться к вступительным испытаниям, здесь существуют подготовительные курсы «Введение в специальность».

Ежегодно учебное заведение становится региональной площадкой для проведения Всероссийского чемпионата профессионального мастерства по компетенции «Преподавание музыки в школе» среди основной линейки и юниоров. Студенты КПИ также представляют Московскую область на нацфиналах в этой компетенции и успешно выступают по другим направлениям.

Студенты колледжа педагогики и искусства занимают призовые места и становятся победителями престижных международных, всероссийских, региональных конкурсов профессионального мастерства и предметных олимпиад, в том числе конкурса для лиц с ОВЗ «Абилимпикс».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье ежегодно улучшаются показатели образования, это крайне важный фактор для региона. Улучшение показателей образования для региона много значит.

«Это значит, что большое количество детей получает большие возможности, чтобы себя в жизни реализовать. Я считаю, что это очень важное достижение», — отметил глава региона.