Егорьевский каток с искусственным льдом посетили около 61 тыс человек

Каток в парке «200 лет Егорьевску» успешно завершил зимний сезон. Каток в главном парке муниципального округа Егорьевск работал 4 месяца. За это время его посетили свыше 61 тысячи человек, об этом сообщили в управлении культуры и туризма администрации муниципалитета.

Специалисты также привели статистику посещаемости — локация продемонстрировала высокую популярность и заняла второе место по посещаемости среди катков Московской области.

Глава округа отметил, что это свидетельствует о значимости катка как центра притяжения для любителей зимнего отдыха из Егорьевска и других городов Подмосковья.

«Этот успех стал возможен благодаря вашей активности и увлечению зимними видами спорта! На катке с удовольствием проводили время посетители самых разных возрастов и уровней подготовки: от начинающих, делающих первые шаги на льду, до опытных фигуристов. Мы гордимся тем, что смогли создать приятную и дружелюбную атмосферу, где каждый посетитель находил себе занятие по душе», — отметил глава м. о. Егорьевск Дмитрий Викулов.

Этой зимой на катке с искусственным льдом в парке «200 лет Егорьевску» прошли такие масштабные мероприятия, как II Детский кубок Егорьевского центра дворового хоккея «Шаг в жизнь» с участием главного кинотренера России по хоккею Дениса Никифорова и гала-шоу Ильи Авербуха «Чемпионы», которое состоялось в рамках губернаторского проекта «Зима в Подмосковье». Каток функционировал ежедневно с 10:00 до 22:00, без выходных. Забронировать сеансы можно было за 24 часа до начала и в течение 20 минут после старта сеанса (при наличии свободных мест) на платформе «Спорт Подмосковья».

Всего для любителей коньков в Егорьевске работало 17 муниципальных ледовых площадок, 3 катка и 14 хоккейных кортов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области увеличивается посещаемость благоустроенных мест.

«Приятно отметить, что посещаемость всех тех мест благоустройства, которые мы осуществили, заметно растет. Это значит, что они востребованы, что там есть место и отдыху, и малому бизнесу, и комфортному пребыванию наших жителей и гостей», — сказал Воробьев.