Егорьевский экскурсовод поделился опытом организации успешных туров

Экскурсовод Константин Братчиков 29 января рассказал коллегам из Межрегионального союза экскурсоводов о принципах создания эффективных туристических маршрутов в Егорьевске, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Встреча Межрегионального союза экскурсоводов с Константином Братчиковым, магистром туризма и методистом Туристско-информационного центра Егорьевского музея, прошла 29 января. Эксперт поделился личными наработками по формированию экскурсионного продукта и увеличению туристического потока в Егорьевске.

Братчиков отметил, что успех тура зависит от комплексного подхода: важно учитывать особенности территории, сотрудничать с местными музеями, предприятиями и бизнесом, а также выстраивать партнерские связи между всеми заинтересованными сторонами. За последние пять лет количество туристов в Егорьевске выросло с 50 до 100 тысяч человек в год.

Экскурсовод предложил коллегам несколько моделей построения туров, сравнив их с архитектурными сооружениями: «шатровый тур» — простой и быстрый, «домовой тур» — семейный, «дворцовый тур» — премиальный, а наиболее универсальным назвал «тур-человейник», где программа четко структурирована и рассчитана на массовую аудиторию. По его словам, важно равномерно распределять интересные моменты по маршруту и адаптировать экскурсии под разные группы.

Участники встречи обсудили развитие туризма в Подмосковье и положительные изменения в Егорьевске. Представители центра туризма «Остов» отметили, что город стал чище и привлекательнее для гостей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.