Егорьевские студенты вышли на помощь в расчистке снега

Московская область на этой неделе оказалась во власти снегопадов. К расчистке территорий от снега присоединяются все, кто понимает, как много сил нужно, чтобы справиться со стихией, сообщили в пресс-службе местной администрации.

Пока коммунальные службы чистят снег согласно графику и реагируя на запросы жителей муниципалитетов, простые жители выходят с лопатами туда, где снег снова «успел нападать». В их числе егорьевские студенты спортивного училища № 5, Колледжа педагогики и искусства и Егорьевского техникума.

«Наши ребята превращают тяжелую работу в увлекательное занятие, а рутинные обязанности — в возможность для объединения», — рассказали в Колледже педагогики и искусства.

Действительно, для молодежи это еще одна физкульт-разминка. Студенты расчищают территории своих учебных заведений, а затем отправляются помогать родному городу. В школы, детские сады, социальные учреждения долгожданные гости приходят с лопатами и хорошим настроением. Чистят от наледи и снега тротуары и ступени, делая их безопасными, освобождают от сугробов подъезды к организациям, наводят порядок во дворах, на детских площадках. Ребята трудились всю неделю — с 27 по 30 января.

«Было здорово поработать всем вместе на свежем воздухе, — делятся впечатлениями студенты Егорьевского техникума. — Чувствуешь, что приносишь реальную пользу».

Такой «Снежный десант» — больше, чем просто уборка. По словам педагогов, это урок ответственности, взаимопомощи и гражданской позиции.

«Ребята на деле показали, что значит быть частью большого сообщества, которое заботится о своем доме — Егорьевске. Мы гордимся нашими студентами! Они не только осваивают профессиональные навыки, но и растут как отзывчивые, неравнодушные люди», — отметили в Егорьевском техникуме.

Также завтра, 31 января, состоится акция по уборке снега в Егорьевске, присоединиться к которой смогут все желающие. 0+

«Присоединиться может каждый. Очистка территории вокруг подъезда, своего машино-места, тротуара — это не просто проявление личной ответственности, но и реальная помощь коммунальным службам, которые сейчас работают в усиленном режиме. Ваша помощь очень важна!» — сказал глава Егорьевска Дмитрий Викулов.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.