Егорьевская школьница стала победительницей юбилейного чемпионата «Абилимпикс»

Ученица егорьевской школы № 8 Анастасия Алексеева завоевала золотую медаль национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» — 2024 по компетенции «Дошкольное воспитание». Финал проходил в выставочном центре «Гостиный двор» города Москвы с 26 по 29 октября, сообщила пресс-служба администрации городского

На региональном этапе, который состоялся на базе егорьевского Колледжа педагогики и искусства Настя оказалась сильнейшим участником и обошла конкурентов из Люберец, Щелково, Серпухова и Пушкинского.

«На региональном чемпионате Настя понравилась всем экспертам не только уровнем подготовки, но и наличием педагогической „жилки“, умением вести диалог, держать в поле зрения „детей“ (волонтеров), в процессе демонстрации конкурсного задания и абсолютно „педагогическим“ стилем поведения. Что, в общем-то, неудивительно — Настя из многодетной семьи, а кроме этого — мама Насти и родной дядя — педагоги (выпускники нашего колледжа и мои бывшие студенты)», — рассказала наставник Анастасии — педагог школы № 9, главный региональный эксперт компетенции «Дошкольное воспитание», Заслуженный учитель РФ Ирина Игнатьева.

После регионального этапа Анастасию Алексееву ждали отборочные испытания на национальный чемпионат. Подготовка была упорной и усиленной. Ирина Игнатьева готовила участницу сама — и в школе, и дома. По компетенции «Дошкольное воспитание» площадкой соревнований стал Выборгский институт — филиал ЛГУ им. А. С. Пушкина. Соревновались школьники Центрального и Северо-Западного Федерального округов.

«Самым интересным и самым сложным был процесс подготовки. Мы с Ириной Николаевной делали презентации, технологические карты писали и разыгрывали сценки по сценарию, как я должна буду работать с детьми — волонтерами. Готовиться надо было и морально, и физически и психологически… Но зато, когда приехала уже на сам чемпионат, было достаточно легко», — рассказала победительница национального чемпионата «Абилимпикс», ученица школы № 8 г. Егорьевска Анастасия Алексеева.

«Настя в Ленинградской области показала себя как настоящий боец! В гостиницу Выборга она со своим сопровождающим педагогом попала только в 3 часа ночи, а в 8 часов утра надо было уже быть на соревновательной площадке», — сообщает наставник.

На отборочном этапе Анастасия Алексеева победила с колоссальным отрывом — она набрала 83 балла из 100, в то время, как у участника, занявшего второе место, было лишь 39 баллов.

Наконец, в сентябре началась подготовка к национальному финалу. Наставник отмечает ее умение слушать и стремление понять педагога, эмоциональность и открытость. Настя очень увлеклась чтением и инсценировкой книги.

«Было приятно видеть плоды своей работы как наставника. Все основные моменты, которые прорабатывались в течении периода подготовки, Настя выполнила на конкурсе практически на 100%», — поделилась Ирина Игнатьева.

Как и ожидалось, конкуренция на нацфинале была достаточно сильной, но Анастасия Алексеева показала еще лучший результат, чем на отборочном этапе, набрав 90 баллов из 100 возможных. При этом, как отмечают эксперты, в «Дошкольном воспитании» участники национального этапа крайне редко набирают больше 87-88 баллов. Заметим, что участница из Москвы, занявшая 2 место, набрала 77.

«У меня была очень хорошая команда — команда Московской области. Это была лучшая команда за всю историю! Такие хорошие ребята — и наставники, и волонтеры… Когда я узнала, что победила, я была так счастлива. Когда начали объявлять мою компетенцию, у меня коленки тряслись, я очень нервничала… Но когда услышала свое имя, я прямо вбежала на эту сцену! Было очень приятно и уезжать не хотелось — нашла там много друзей, знакомых, очень хороших людей…», — делится победительница национального чемпионата «Абилимпикс», ученица школы № 8 г. Егорьевска Анастасия Алексеева.

Егорьевский педагог Ирина Игнатьева в движении «Абилимпикс» участвует с 2019 года. Она является председателем совета данной компетенции национального центра «Абилимпикс» и главным региональным экспертом по компетенции «Дошкольное воспитание», а также и национальным экспертом. На национальном чемпионате 2023 года в Гостином Дворе она была отмечена национальным Центром «Абилимпикс» в числе 12 лучших наставников России движения «Абилимпикс». Среди ее воспитанников 5 обладателей золотых медалей и 1 бронзовый призер нацфиналов «Абилимпикса».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе действует разная поддержка учителей. Есть гранты за достижения, различные выплаты.

«Учитель не платит за аренду (жилья — ред.) в наших муниципалитетах, у нас уже порядка 10 лет действует специальная программа социальной ипотеки», — добавил Воробьев.