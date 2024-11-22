Команда Егорьевска победила в Осеннем кубке КВН в ГГУ

В Гжельском государственном университете прошел Осенний Кубок КВН. 15 команд из Шатуры, Куровского, Орехово-Зуево, Егорьевска и других городов Подмосковья собрались на сцене вуза, чтобы продемонстрировать свой юмор, артистизм и зарядить зал положительными эмоциями, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Выступления детских и взрослых команд команд оценивали актеры и участники КВН, среди которых:

Российский артист эстрады, юморист, телеведущий, актер — Александр Морозов;

Проректор по образовательной деятельности и молодёжной политике ГГУ — Алексей Канюк;

Участница Международной лиги КВН, участница 2 сезона проекта Лига городов на ТНТ, полуфиналистка 3 сезона проекта Лиги Городов на ТНТ — Виктория Есипова

Руководитель Лиги КВН Г.о.Шатура, специалист по организации работы Движения первых — Юлия Базунова

Начальник управления воспитательной работы и молодёжной политики ГГУ — Данил Луганцев.

1 место заняла Егорьевская команда «Скрепыши».

«Нашей команде выпала честь открывать игру. Выступление состояло из сборки лучших шуток, наверное, так и получилось взять 1 место. Наши юные участники показали свой артистизм, высокий уровень юмора и профессионализм. После выступлений всех команд жюри отметили: „Пусть они и юны, но на них надо равняться“. Для детей это важные слова и отличный стимул для покорения новых высот. Ради таких побед и счастливых лиц детей на вручении кубка хочется работать еще больше!» — сказала руководитель клубного формирования КВН Дворца Культуры им. Конина в Егорьевске Анастасия Гонцова.

2 место заняла команда «Без комментариев»(Орехово-Зуево), на третьей строчке расположилась команда «Тушите свет» из ГГУ.

Лучшим актером стал Семён Меньшин («Без понятия»), лучшей актрисой — Дарья Пенкина («Русская душа», ГГУ). Лучшая шутка вечера: Команда КВН «Звонок для учителя» (МОУ Давыдовский лицей, МУ ДО ЦДТ «Родник» им. А. Н. Осокина СП 3 «Открытие»).

В университете поблагодарили участников за отличный юмор, а зрителей — за бурные аплодисменты.

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