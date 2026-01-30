сегодня в 14:54

Егорьевская команда КВН «СиД» вернулась с фестиваля в Сочи и готовится к четвертьфиналу

Егорьевская команда КВН «СиД» вернулась с Международного фестиваля в Сочи 28 января и приглашает на четвертьфинал открытой молодежной лиги, который пройдет 5 февраля во Дворце культуры им. Г. Конина, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Команда КВН «СиД» из Егорьевска приняла участие в 37-м международном фестивале КВН в Сочи, который собрал более 600 команд со всей России. В течение 12 дней участники посещали лекции, мастер-классы, тренинги, квизы и турниры, изучая режиссуру, звукорежиссуру, администрирование, реквизит, вокал, музыку, юмор и конфликт.

Руководитель команды Евгений Клыков отметил, что полученные знания помогут улучшить выступления коллектива. Уже 5 февраля в 18:00 во Дворце культуры им. Г. Конина состоится четвертьфинал Открытой молодежной лиги Егорьевска Клуба веселых и находчивых.

В игре примут участие восемь команд из Егорьевска, Гжели и Москвы. Организаторы приглашают всех желающих посетить мероприятие. Возрастное ограничение — 6+.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.