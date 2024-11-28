Егорьевская библиотека организует творческий фестиваль «Заснеженные страницы»
Фото - © Егорьевская городская библиотека
Егорьевская городская библиотека и центральная библиотека имени В. Смирнова анонсировали новый творческий фестиваль «Заснеженные страницы», который состоится 15 декабря. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Егорьевск.
«Данный фестиваль мы создали для того, чтобы показать свои творческие способности, проявить способности других людей, а также поделиться новогодним настроением», — рассказала заведующая городской библиотекой Дарья Галицкая.
Сейчас сотрудники библиотек украшают халы и готовят мастер-классы. Концепция и оформление для фестиваля уже готовы. Сформирована насыщенная программа.
С 12:00 до 17:00 участников ждут:
- ярмарка мастеров, где можно будет приобрести уникальные изделия ручной работы от мастеров из Егорьевска, Шатуры, Владимира, Воскресенска.
- увлекательные мастер-классы по различным видам творчества;
- веселые квесты и головоломки для детей и взрослых;
- оригинальные фотозоны для ярких фотографий на память;
- творческие встречи.
Сотрудники городской библиотеки выразили надежду, что фестиваль станет для нее уютной новогодней традицией.
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