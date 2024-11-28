Егорьевская библиотека организует творческий фестиваль «Заснеженные страницы»

Егорьевская городская библиотека и центральная библиотека имени В. Смирнова анонсировали новый творческий фестиваль «Заснеженные страницы», который состоится 15 декабря. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Егорьевск.

«Данный фестиваль мы создали для того, чтобы показать свои творческие способности, проявить способности других людей, а также поделиться новогодним настроением», — рассказала заведующая городской библиотекой Дарья Галицкая.

Сейчас сотрудники библиотек украшают халы и готовят мастер-классы. Концепция и оформление для фестиваля уже готовы. Сформирована насыщенная программа.

С 12:00 до 17:00 участников ждут:

ярмарка мастеров, где можно будет приобрести уникальные изделия ручной работы от мастеров из Егорьевска, Шатуры, Владимира, Воскресенска.

увлекательные мастер-классы по различным видам творчества;

веселые квесты и головоломки для детей и взрослых;

оригинальные фотозоны для ярких фотографий на память;

творческие встречи.

Сотрудники городской библиотеки выразили надежду, что фестиваль станет для нее уютной новогодней традицией.

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