Егорьевск присоединился к благотворительной акции «Елка желаний»

Всероссийская благотворительная акция «Елка желаний» проходит по инициативе «Движения Первых» и при поддержке партии «Единая Россия». Впервые ее организовали в 2018 году, сообщили в пресс-службе местной администрации.

За 7 лет было исполнено более 320 тысяч желаний. Цель акции — подарить радость и ощущение новогоднего волшебства детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Ежегодно в Егорьевске старт этой акции дают глава округа, депутаты и активисты «Молодой гвардии Единой России».

Новогодняя елка, расположенная в администрации округа, стала не просто украшением предстоящего праздника. Здесь, среди игрушек и гирлянд, разместили особые шары, внутри которых спрятались детские мечты — заветные желания тех, кто сегодня особенно нуждается во внимании и заботе. Благодаря акции «Елка желаний» они обязательно сбудутся. 17 декабря игрушки-послания с елки сняли глава муниципального округа Дмитрий Викулов, депутаты Совета депутатов и исполняющий обязанности руководителя Молодой гвардии Игорь Демянчук. В ближайшее время каждый из них станет помощником Деда Мороза, чтобы в преддверии Нового года порадовать ребят с ограниченными возможностями здоровья, из семей участников специальной военной операции и детей-сирот.

Татьяна Шаврак сняла с елки шарик с желанием 11-летнего Егора. Он написал, что мечтает побывать в роли машиниста электропоезда.

«С удовольствием принимаю участие в этой акции, как и другие депутаты. Потому что хочется сделать не просто подарок, а действительно добрый подарок, который запомнится ребенку. Чтобы дети понимали, что о них думают и заботятся», — отметила депутат Совета депутатов м. о. Егорьевск от «Единой России» Татьяна Шаврак.

Дети получат желанные подарки в преддверии Нового года.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул важность подготовки Московской области к предстоящим новогодним праздникам.



«Мы должны подготовить все, чтобы те жители, те гости, дети, которые проводят традиционно зимние каникулы у нас в Подмосковье, тоже чувствовали заботу», — сказал Воробьев.