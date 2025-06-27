Егорьевск посетили руководители из правительства Московской области

Вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева и министр образования региона Ингрид Пильдес вместе с главой округа Дмитрием Викуловым побывали во второй школе, одной из старейших в Егорьевске. Школа № 2 была открыта в 1913 году, а два года назад здание капитально отремонтировали и наполнили современной инфраструктурой. Теперь школа стала одной из самых современных и передовых. Сейчас в ней проходит летняя оздоровительная кампания, в рамках которой младшеклассники интересно и познавательно проводят каникулы, сообщает пресс-служба администрации городского округа Егорьевск.

В ходе встречи также обсудили возможность строительства новой школы в округе. Сейчас идёт подготовка проекта учебного заведения на 825 школьников.

В числе гостей округа в этот день был и первый заместитель министра здравоохранения региона Максим Максимов. Вместе с вице-губернатором Людмилой Болатаевой они посетили Егорьевскую больницу. Руководителям показали новейшее медоборудование, позволяющее вывести качество медицинской помощи на принципиально новый уровень и улучшить условия труда для персонала.

В этом году на работу в Егорьевскую больницу пришли 54 новых специалиста. Работа по привлечению кадров продолжается, важную роль в ней играют государственные меры поддержки медиков. Поздравительный адрес Губернатора Московской области вручили терапевту Егорьевской больницы Адалине Восколович в знак признания её профессиональных заслуг и личного вклада в дело охраны здоровья жителей округа.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.