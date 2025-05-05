В рамках спецпроекта «Герои-военкоры» РИАМО рассказывает о специальном корреспонденте «Известий» и «Красной звезды» Аркадии Первенцеве, чьи произведения и очерки рождались прямо на полях сражений.

Первенцев родился в 1905 году в семье интеллигентов. Он много читал, а в годы революции боролся с безграмотностью, был активным комсомольцем.

В войну военкор работал в газетах «Известия» и «Красная звезда». Он был участником обороны Керчи и Севастополя, а также битвы за Кавказ. Очерки Первенцева рождались прямо на полях сражений.

После тяжелого ранения корреспондент снова возвращается на фронт и продолжает писать вопреки всему. Его произведения посвящены людям, с которыми военкор участвовал в боевых операциях. Отдельно он освещал подвиги мирных жителей.

Полностью прочитать про Первенцева можно на сайте спецпроекта.

Проект «Герои-военкоры» посвящен доблестным свидетелям самых страшных и трагических событий — военным корреспондентам, которые трудились во время Великой Отечественной войны, и их преемниках, работающих сегодня. В проекте идет речь о великих предках и бесстрашных современниках.

Авторы спецпроекта РИАМО изучили архивы, биографии военкоров, их произведения. Они постарались выбрать и показать трогательные и знаковые человеческие истории, представить читателям воспоминания, мемуары, показать, как опасен и нелегок труд соотечественников, предшественников, коллег-журналистов, как трудны были их быт и работа.

Спецпроект также рассказывает, как работают военкоры-современники, насколько изменилась техническая составляющая, на какой риск идут профессионалы, добывая правду.