Египетская чаша и вазы из Индии пополнили подмосковный музей КПО

В январе в коллекцию музея «Культурный слой» с конвейерных лент подмосковных комплексов по переработке отходов «Восток» и «Нева» попали новые экспонаты. Один из них — это чаша с надписью на английском «Египет», которая, скорее всего, была приобретена туристом. Еще одна находка — винтажный сервиз из Индии, выловленный на ленте сортировщиками. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.

Сервиз состоит из двух ваз и кувшина с открывающейся крышкой. На сервизе сохранилась надпись на английском языке, свидетельствующая о том, что это ручная работа и сделаны вазы в Индии.

Сотрудники комплексов по переработке отходов добавили чашу, вазы и кувшин в музей, в надежде на то, что кто-то из его посетителей задумается о разумном потреблении ресурсов. И перед покупкой очередных подарков в сувенирной лавке взвесит все за и против.

Ранее глава региона Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье благодаря технологиям есть возможность фиксировать эконарушения, наказывать злоумышленников и изымать транспортные средства, с которых сбрасывается строймусор.

«Мы были инициаторами в вопросах фотовидеофиксации, и президент нас поддержал. Смысл заключается в том, что раньше мы могли только остановить машину с мусором, чтобы проверить. Но разве все машины проверишь? Отсюда и возникали несанкционированные свалки, которые раздражали всех», — сказал Воробьев.