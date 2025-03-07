ЕГЭ для родителей состоится в пяти учреждениях образования Клина

14 марта 2025 года на территории городского округа Клин пройдет акция «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями». В этот день родители обучающихся получат возможность поменяться местами со своими детьми и пройти всю процедуру ЕГЭ — придти на экзаменационный пункт, написать экзамен и дождаться результатов, сообщает пресс-служба администрации округа.

Эта акция ежегодная. В 2025 году родители будут писать сокращенный вариант ЕГЭ по базовой математике. Считается, что это даст родителям полное представление о сложности заданий разных типов.

Но самое главное для родителей это даже не решить правильно все задачки, а посмотреть своими глазами, как проходит регистрация на ЕГЭ и организуется рассадка школьников в аудиториях; как выглядят рабочие места школьников, что можно использовать в ходе проведения экзамена, а что нет, как организуется контроль за объективностью проведения экзамена, как происходит печать и сканирование контрольно-измерительных материалов.

В Клину акция состоится 14 марта в МОУ — Гимназия им. В. Н. Татищева (Клин, улица Клинская, д. 40), МОУ — Гимназия им. В. И. Танеева (Клин, улица 60 лет Комсомола, д. 5 а), МОУ — Гимназия им. К. Д. Ушинского (Клин, улица Бородинский проезд, д. 28), МОУ — лицей им. Д. И. Менделеева (Клин, улица Гагарина, дом 39/2) и в МОУ — СОШ «Гармония» (Клин, улица 50 лет Октября, дом 13 А).

Зарегистрироваться для участия в акции можно в общеобразовательных организациях до 12 марта или в управлении образования по адресу: улица Чайковского, д. 14, каб. 301.

В мероприятиях примут участие сотрудники администрации городского округа Клин, депутаты Совета депутатов, родители будущих выпускников.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в школах стараются искать и внедрять новые методики.

«Мы считаем, что качество жизни во многом определяет образование. <…> Весь вопрос — как наша система, какие шансы она дает на реализацию нашего ребенка в будущем? Те методики, которые мы внедряем, стараемся искать новое, не отторгать, а все-таки обсуждать и внедрять в наших самых разных школах», — сказал Воробьев.