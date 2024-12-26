Ефимов: столичному строительству не хватает 50-70 тыс работников

В столице на строительных площадках наблюдается нехватка кадров — не хватает и представителей рабочих специальностей, и управленцев. В общей сложности городу недостает от 50 до 70 тыс. специалистов, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Он уточнил, что кадров не хватает и на коммерческих объектах, и на городских стройках, а при наличии необходимого числа рабочих проекты реализовывались быстрее.

«Мы сейчас сталкиваемся с объективной реальностью, когда просто не можем собрать на проекте людей в нужном количестве, чтобы повысить динамику строительства», — заявил Ефимов.

Как отметил заммэра, сейчас непросто определить, каких именно специалистов не хватает больше всего — наблюдается недостаточная укомплектованность как рабочими, так и управленцами. Это влияет на рост зарплат и себестоимость строительства, однако пока ситуация не является критической.

Высокий спрос на строителей в соседних странах также повлиял на нехватку кадров.

«Если брать страны СНГ, которые поставляли наибольшее количество трудовых ресурсов, то мы видим в них тоже достаточно высокий внутренний спрос. Поэтому у нас в целом мигрантов на рынке Москвы минус 100 тыс. человек», — сказал Ефимов.

Чтобы восполнить дефицит, рассматривают различные варианты, один из которых — привлечение специалистов из других стран. Также для решения проблемы Москва развивает механизацию и использует больше типовых решений. В ряде проектов используются сложные инженерные устройства, такие как применяемые во время строительства метро механизированные тоннелепроходческие комплексы. Благодаря им удается снижать трудозатраты и увеличивать скорость с производительностью. При этом отдельные процессы без привлечения людей выполнять тяжело.

По словам вице-премьера Марата Хуснуллина, всего строительной отрасли России не хватает от 200 до 400 тыс. рабочих. Нехватку специалистов связывают с увеличением на 30% с 2020 года объемов строительства.

«У нас рост объемов стройки был непропорционален к повышению производительности, поэтому и объективно сложился дефицит кадров», — пояснил Хуснуллин.

Он подчеркнул, что сейчас в стране порядка 11 млн человек задействованы в ЖКХ, строительстве и смежных областях.

«Поэтому на фоне всей этой массы 200–400 тыс. человек — не критичные цифры. Но на отдельных направлениях возникают проблемы», — добавил вице-премьер.

По его словам, за счет сокращения объемов стройки в ближайшее время может немного уменьшится дефицит кадров.