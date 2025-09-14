Ефимов: Москву с 878-летием поздравили из космоса

Ко Дню города столица получила символическое поздравление из космоса: с космодрома Байконур госкорпорацией «Роскосмос» был осуществлен запуск ракеты-носителя «Союз» со спутником «Бион-М» № 2. На борту ракеты была размещена надпись: «С днем рождения, Москва!». Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Он уточнил, что этот жест стал ярким подтверждением масштабов развития столицы и ее устремленности в будущее.

«Мы создаем Москву, где каждый район становится полноценным пространством для жизни, и все необходимое — детские сады, школы, поликлиники, парки и места для отдыха — находится в шаговой доступности. Скорость развития столицы нередко называют космической, и это особенно отражается в том, как быстро мы движемся к созданию комфортной и человекоцентричной среды, выполняя задачи, поставленные мэром Москвы Сергеем Собяниным», — сказал Ефимов.

Заммэра отметил символичность того, что в преддверии дня рождения столицу поздравляют даже из космоса — это признание тех высот, которых мегаполис достигает в градостроительном развитии, обеспечивая комфортную жизнь для всех горожан.

В день города в столице открыли Национальный космический центр — уникальное инженерное сооружение, крупнейший в мире центр космической отрасли. На церемонии открытия космонавты Олег Платонов, Алексей Зубрицкий и Сергей Рыжиков также поздравили москвичей: «Строители свое дело сделали, теперь дело за нами — работниками ракетно-космической отрасли. С днем рождения, Москва, с новосельем, „Роскосмос“!»

Запуск ракеты с поздравительной надписью совпал с реализацией в Москве масштабных градостроительных проектов, основанных на принципах человекоцентричности и концепции 15-минутного города.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента градостроительной политики Владислава Овчинского, в новых районах создается комплексная социальная инфраструктура, а в уже существующих — ведется активная работа по повышению качества городской среды и обеспечению доступности ключевых объектов для жителей.

«Космическое поздравление стало еще одним подтверждением статуса Москвы как города мирового уровня, где современные технологии и инфраструктурные решения направлены на повышение комфорта жизни каждого москвича», — пояснил Овчинский.

Москва является лидером в России по исследованиям, проектированию и производству важнейших высокотехнологичных компонентов для ракетно-космической отрасли. В городе работают более 40 ведущих предприятий, крупных научно-технических центров, лабораторий и исследовательских институтов, непосредственно связанных с этой сферой. Большинство из них входят в состав ГК «Роскосмос».

Накануне, в рамках празднования Дня города, президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин открыли комплекс зданий Национального космического центра (НКЦ). Его запуск позволит собрать на единой площадке ряд ключевых организаций ракетно-космической промышленности.