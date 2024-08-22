Ефимов: москвичам с начала года оказали 65 тыс госуслуг по имуществу и жилью

С начала года департаментом городского имущества были обработаны почти 65 тыс. обращений за получением госуслуг от физических и юридических лиц. При этом из них более 29 тыс. касались имущественно-земельных вопросов и около 35,6 тыс. — жилищных. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Правительство Москвы ведет системную работу по цифровизации и модернизации государственных услуг. Это делает взаимодействие города и граждан удобнее. У физических и юридических лиц популярны госуслуги, касающиеся операций с недвижимостью. За первые 6 месяцев за ними обратились почти 65 тыс. раз. Более 70% заявок подали в электронном виде, при этом в имущественно-земельной сфере все запросы поступили онлайн», — сказал Ефимов.

Департаментом городского имущества Москвы предоставляются 28 услуг. Имущественно-земельную сферу из них затрагивают 21. При этом все они предоставляются только в электронном виде и по большей части ориентированы на бизнесменов. В жилищной сфере предоставляют 7 государственных услуг, из которых 2 можно получить лишь онлайн, а 5 можно получить через сайт mos.ru и в центрах госуслуг «Мои документы».

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента городского имущества Максима Гамана, по традиции самой популярной госуслугой в жилищной сфере по числу обращений является « Предоставление информации и документов о зарегистрированных до 31 января 1998 года правах на объекты жилищного фонда».

«За ней обратились свыше 15 тыс. раз. На втором месте — более 11,4 тыс. заявок — заключение договоров социального найма. На третьем — приватизация квартир — почти 6,7 тыс. обращений», — пояснил Гаман.

Он отметил, что услуга «Присвоение, изменение или аннулирование адреса объекта адресации» — самая популярная в имущественно-земельной области. За ней жители и представители бизнеса столицы обращались более 8,5 тыс. раз. Следующей по популярности оказалась услуга «Предоставление земельного участка в аренду правообладателям зданий, сооружений, расположенных на земельном участке», на которую пришлось свыше 4,3 тыс. запросов. За услугой «Выдача копий правоудостоверяющих, правоустанавливающих документов» обратились около 2,4 тыс. раз.

В департаменте информационных технологий Москвы подчеркнули, что востребованность онлайн-услуг в земельной и имущественной областях на сайте mos.ru каждый год показывает высокий спрос и среди физических лиц, и среди бизнесменов. Чтобы подать заявление, отсутствует необходимость посещения органов исполнительной власти — все доступно из любой точки России в любое время онлайн. На портале можно следить за статусами предоставляемых услуг и получать результаты.

В жилищной сфере онлайн-услуги совместно развивают ГКУ «Новые технологии управления», департамент информационных технологий города Москвы и департаментом городского имущества столицы.

Электронные сервисы и услуги развивают в соответствии с задачами нацпроекта «Цифровая экономика».