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Ефимов: 4,4 тыс. растений высадили при благоустройстве улиц в ЗАО Москвы

В рамках масштабного транспортного проекта на западе Москвы, охватившего районы Филевский Парк и Фили-Давыдково, завершились работы по озеленению. В 2 этапа высадили около 4,4 тыс. растений при благоустройстве улицы Ивана Франко и реконструкции Старорублевского путепровода, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

«Около 4,4 тыс. растений высадили при благоустройстве улицы Ивана Франко и реконструкции Старорублевского путепровода. Здесь в ходе дополнительных работ проложили 30 км инженерных коммуникаций, обустроили 5,2 га газона, высадили 313 деревьев и свыше 4 тыс. кустарников», — отметил Ефимов.

Кроме того, по его словам, там установили шумозащитные экраны общей длиной 448 м.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил о вводе в эксплуатацию участка улицы Ивана Франко от Житомирской улицы до улицы Герасима Курина. Благодаря реализации проекта удалось разгрузить сложный перекресток на стыке Рублевского шоссе и Кастанаевской улицы, а также оптимизировать транспортные потоки на Кастанаевской, Житомирской улицах и Рублевском шоссе.

По словам руководителя департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Москвы Василия Десяткова, теперь обеспечено прямое сообщение между Рублевским шоссе, проспектом Багратиона и Кутузовским проспектом, а также между улицами Ивана Франко и Герасима Курина.

«Был обеспечен беспрепятственный пропуск транспорта по основному ходу проспекта Багратиона за счет освобождения территории», — сказал Десятков.

Он также уточнил, что проведенные изменения положительно повлияли на транспортную доступность 3 районов Западного административного округа: Фили-Давыдково, Филевский Парк и Очаково-Матвеевское.