Эффективность столичной системы закупок и новые цифровые решения обсудили на форуме «Госзаказ»

Москва продемонстрировала свои достижения в развитии системы закупок и цифровизации госзаказа на стенде Правительства Москвы в рамках XX Юбилейного форума-выставки «Госзаказ», сообщил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

В этом году главными темами форума стали сотрудничество между государством и частным сектором, поддержка отечественных компаний в развитии передовых технологий, импортозамещениие, изменения в законодательстве о госзакупках, влияние нового национального режима на поддержку отечественных производителей, новые платформы и экосистемы для бизнеса, а также автоматизация закупок.

«В этом году форум традиционно объединил представителей ведомств и департаментов, участников государственных закупок, лидеров и экспертов самых разных отраслей. Три дня активных дискуссий на стенде Правительства Москвы стали неотъемлемой частью деловой программы мероприятия — участники обсудили развитие столичного госзаказа, функционал межрегиональной платформы „Портал поставщиков“, сокращение сроков проведения закупок и ускорение импортозамещения благодаря внедрению цифровых технологий в эти процессы. Рост количества пользователей, зарегистрированных на Портале поставщиков, говорит о том, что у бизнеса есть стабильный интерес к участию в госзаказе: только с начала года число предпринимателей на платформе выросло на 20 тысяч и превысило 370 тысяч», — уточнил Пуртов.

В рамках форума также прошла сессия, посвященная реализации столичного имущества на открытых торгах. В Москве витриной таких лотов выступает Инвестиционный портал.

Всероссийский форум-выставка «Госзаказ» — ежегодное мероприятие в сфере государственных, муниципальных и корпоративных закупок, проходящее при поддержке Правительства РФ.

В рамках форума проводятся пленарные заседания, тематические дискуссии, стратегические сессии, конференции, круглые столы, семинары. Площадь экспозиции в этом году составляет 14 тысяч кв. м. В мероприятии участвуют более 200 экспонентов, свыше 200 спикеров и модераторов.