Едва не загрызли: владелец украденной в Химках собаки раскрыл детали ее поисков

Хозяин украденной в Химках собаки заявил, что ее чуть не загрыз бойцовский пес

Подмосковные волонтеры помогли собачнику Ивану отыскать свою кинг-чарльз-спаниеля по кличке Бэтти, которую похитили из магазина в Химках. По его словам, питомца обнаружили рядом с речкой в Малаховке, сообщает 360.ru .

Мужчина рассказал, что вор вместе с породистой собакой сел в электричку и доехал до поселка. Позже очевидцы заметили, что Бэтти гуляет на частной территории.

Там хозяин и нашел кинг-чарльз-спаниеля, за которым присматривала местная жительница. По ее словам, изначально злоумышленник хотел оставить питомца в доме, где раньше жил. Однако владелица участка содержит там бойцовского пса.

«И ему (похитителю — ред.) хозяйка говорит: „Зачем ты мне привел домашнюю собаку. Мой пес ее разорвет на месте“. Она дала клич, чтоб кто-нибудь забрал (Бэтти — ред.). Ее отвели в другой дом, там она жила в хороших условиях», — вспомнил Иван.

Собеседник отметил, что неравнодушные сельчане накормили его любимицу мясным паштетом. Он добавил, что правоохранителям пока не удалось найти похитителя Бэтти.