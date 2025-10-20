Единый День открытых дверей прошел в егорьевских учреждениях СПО

Это яркое событие для школьников и их родителей, которое помогает ближе познакомиться с перспективными направлениями обучения, сделать выбор и присоединиться к хорошей компании. Последнее — буквально девиз «Профессионалитета».

В Егорьевском техникуме День открытых дверей начали торжественно — прозвучали Гимн РФ, затем гимн СПО, с рассказом о возможностях, перспективах и условиях поступления выступили исполняющий обязанности и заместитель директора Александр Пир и Ольга Арбузкина. Абитуриентам рассказали, что проект «Профессионалитет» позволяет сделать обучение более практикоориентированным — больше практики на производствах, официальное трудоустройство во время обучения с заработной платой и гибким графиком, и все это в сокращенные, в сравнении с обычным периодом учебы, сроки. Техникум успешно сотрудничает с 50-ю предприятиями Егорьевска, которые не только предоставляют студентам базу практики, но и заключают целевые договора и трудоустраивают выпускников. Партнеров учебного заведения представил директор по производству ООО «РТП», депутат партии «Единая Россия» Сергей Мокров, который отметил важность технических специальностей в данный момент и их преимущество перед теми профессиями, которые уже в ближайшем будущем сможет заменить искусственный интеллект.

После официальной части школьники разошлись по аудиториям, чтобы попробовать себя в разных профессиях, выполняя задания под руководством опытных преподавателей. Такие же профессиональные пробы прошли в Колледже педагогики и искусства — здесь готовят учителей музыки, актерского и хореографического искусства, ИЗО, а также воспитателей. Чтобы погрузить гостей в атмосферу творчества, студенты организовали для них небольшой концерт, где продемонстрировали свои любимые номера, а затем предложили самим попробовать почувствовать себя артистами. Пока родители разговаривали с руководством КПИ о вопросах, этапах и условиях поступления, дети танцевали, рисовали в необычных техниках, делали оригами, изображали и отгадывали животных — нет, это не игра в «Крокодил», это работа студентов-первокурсников актерского факультета.

«Хочу, чтобы мой максимум стал моим минимумом», — говорит абитуриент колледжа Елена Кирьянова.

Действительно, в профессиональное образование приходят за получением и совершенствованием навыков, за гордым званием специалиста в своей области.

