Единый день объектовых тренировок провели в школах Балашихи

Задача данных тренировок заключается в обучении персонала образовательных учреждений практическим действиям в условиях чрезвычайных ситуаций, порядку и правилам взаимодействия с пожарно-спасательными подразделениями. Персонал быстро и безошибочно должен уметь ориентироваться в ситуации при возникновении угрозы пожара и чрезвычайной ситуации.

Педагоги во время тренировочных эвакуаций отрабатывают приемы и способы спасения и эвакуации людей и материальных ценностей, повторяют расположение первичных средств пожаротушения, внутренних пожарных кранов, систем пожарной сигнализации.

Коллективы и ученики школ проявили организованность и дисциплинированность в действиях при экстремальной ситуации.

Тренировочные эвакуации — это обязательная практика в образовательных учреждениях. Тренировки учат детей быстро и спокойно реагировать на сигнал тревоги. Школьники развивают навыки ориентации в здании, понимание маршрутов выхода и правила поведения. Это снижает панику в реальной ситуации и формирует культуру безопасности с раннего возраста.

Подобные мероприятия помогают закрепить у детей и взрослых навыки безопасного поведения, формируют ответственность за личную и коллективную безопасность.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.