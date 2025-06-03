Единый день ежеквартальных тренировок по эвакуации прошел в Подмосковье

Во вторник в Подмосковье прошел традиционный ежеквартальный единый день тренировок по эвакуации. Тревожные сирены сегодня прозвучали в учреждениях социальной сферы, культуры, образования и здравоохранения, крупных торговых центрах, летних оздоровительных лагерях. В тренировках было задействовано более 5 тыс. объектов с охватом населения около 900 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области.

В числе объектов, где прошли тренировки — «Детский клинический центр им. Л. М. Рошаля». Учреждение имеет большую социальную значимость, принимает детей не только с Московской области, но и со всей России. В здании может находиться большое число людей: в дневное время до 1 500 человек, в ночное время до 685 человек, из которых большую часть составляют дети.

Сотрудники Красногорского пожарно-спасательного гарнизона провели в центре практическую тренировку, отработав действия по организации оперативного штаба на месте тушения условного пожара, спасение маломобильных пациентов, а также действия личного состава и персонала по тушению пожаров на объектах здравоохранения.

«Цель тренировок — отработать действия работников, персонала учреждений с массовым пребыванием людей в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, научить пользовать первичными средствами пожаротушения, взаимодействию с сотрудниками пожарной охраны. Инспекторы пожарного надзора провели противопожарные инструктажи с персоналом, руководителями и посетителями объектов», — уточняют сотрудники МЧС России.

Особое внимание уделялось объектам, задействованным в детской оздоровительной кампании.

В летних лагерях сотрудники чрезвычайного ведомства провели для детей обучающие интерактивные занятия по безопасности с показом техники и оборудования.

Сотрудники МЧС России отмечают, что регулярная практика проведения таких тренировок помогает детям овладеть необходимыми знаниями и навыками поведения в нештатной ситуации.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.