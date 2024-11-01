Сам праздник символизирует сплоченность народа России даже в самые сложные времена. В далеком 1612 году фактически закончился очень сложный период для Руси — смутное время. На рубеже XVI и XVII веков наблюдался кризис властей и государственности.

«Именно всеобщая сплоченность помогла справиться с вызовами государства и изгнать польско-литовских интервентов из Москвы. Если попробовать поразмышлять, то неизвестно как сложилась бы судьба государства, если наши предки не встали на защиту Родины. Самые тяжелые исторические события нашей страны доказывают, что именно общее единодушие помогало преодолевать все трудности. 4 ноября тому подтверждение», — сказал парламентарий.

По его словам, память о событии, которое символизирует День народного единства, заставляет чтить особенный культурный код наших предков и помнить, что нужно отстаивать свободу и независимость нашего государства.

«Несмотря на разное вероисповедание и национальности, мы чувствуем единство, идем одной большой семьей во благо страны, в этом и заключается сила страны!» — добавил Маликов.