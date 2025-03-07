Единоросы в Луховицах поздравляют с 8 марта родных и близких участников СВО

В честь международного женского дня представители луховицкого отделения «Единой России» и молодогвардейцы запустили праздничный марафон. Они чествуют представительниц прекрасной половины человечества, дарят цветы и торты. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Партийные активисты навестили и поздравили с 8 марта родных и близких участников специальной военной операции.

Несколько семей проведали глава муниципального округа Луховицы, лидер луховицких единороссов Сергей Тимохин и окружной депутат, руководитель местного отделения общественной организации «Молодая Гвардия Единой России» Ирина Каштан. Среди тех, кого они поздравили — мама участника СВО Ольга Александровна и супруга военнослужащего Евгения.

«Пока военнослужащие выполняют боевые задания и защищают соотечественников, мы заботимся о тех, кто им дорог — о родных и близких. Каждая семья участника СВО на особом контроле. Мы их навещаем, берем в работу пожелания и бытовые просьбы. В честь Международного женского дня поддержали мам, жен и сестер бойцов теплыми словами и сердечными пожеланиями, поблагодарили за терпение и стойкость», — подчеркнул Сергей Тимохин.

Единороссы Луховиц помогают жителям новых регионов и военнослужащим с первого дня СВО. Ими направлено уже свыше 450 тонн гумпомощи. Депутаты и волонтеры из «Единой России» не разово, а систематически поддерживают родных и близких участников СВО, решают их бытовые вопросы. Они регулярно навещают семьи, спрашивают, чем помочь, поздравляют с праздниками. За 2024 год партийцы выполнили свыше 100 «добрых дел» по просьбам и обращениям родных военнослужащих.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что главными фундаментальными задачами сегодня являются работа и вклад в то, чтобы Россия победила, чтобы наступил мир. Поэтому задача по поддержке участников специальной военной операции является самой главной.

«За это (работа по поддержке СВО — ред.) я хочу поблагодарить муниципалитеты, которые вносят в это направление заметный вклад, а также тех, кто отвечает за это в региональном правительстве. Все, что касается наших ребят, их семей, всех восстановительных работ, которые мы ведем на (новой — ред.) территории, — это самое важное», — сказал Воробьев.