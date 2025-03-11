Единоросы организовали день красоты для жен военнослужащих из Люберец

Актив «Единой России» городского округа Люберцы организовали День красоты для жен участников специальной военной операции. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Акция прошла в одном из салонов красоты городского округа, где профессиональные стилисты и визажисты подарили женщинам возможность насладиться моментами заботы о себе. Гостям сделали макияж, укладки и маникюр, а также дали советы по уходу за кожей и волосами. Мы должны поддерживать женщин, чьи мужья выполняют боевые задачи. Мы хотим, чтобы они чувствовали заботу и внимание, ведь их сила духа — это опора для наших защитников», — отметил депутат Совета депутатов городского округа Люберцы Мигран Туманов.

День красоты завершился чаепитием, во время которого жены военнослужащих смогли пообщаться, поделиться впечатлениями, обсудить насущные проблемы и просто отдохнуть в теплой атмосфере.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что помощь семьям участников СВО очень важна, ее нужно оказывать адресно и учитывать индивидуальные потребности людей.

«Чтобы работать там, нужно быть спокойным, что дети, семья здесь защищены, что они обеспечены», — подчеркнул губернатор.