Единороссы проверили ход ремонтных работ на ряде улиц округа Пушкинский

В рамках реализации народной программы «Единой России» и проекта «Безопасные дороги» депутат Мособлдумы Михаил Ждан совместно с председателем совета депутатов округа Пушкинский Артемом Садулой и руководителем фракции «Единая Россия» местного совета Анной Дунаевой оценили ход работ на улице Тургенева и Писаревском проезде. Об этом сообщает пресс-служба депутата.

«В настоящее время по этим адресам проводятся работы по обновлению дорожного полотна, а также расширению проезжей части и тротуара для пешеходов. Кроме того, участки будут оснащены «карманами», которые позволят автолюбителям парковать машины и безопасно выезжать с территории двора, не создавая помех для участников дорожного движения. Очень важно, что и прилегающая территория будет благоустраиваться, включая посадку новых деревьев», — рассказал парламентарий.

Партийный проект «Безопасные дороги» направлен на повышение безопасности дорожного движения. Его основная задача — сохранение жизни, здоровья и имущества граждан, организаций и государства. Многие предложения в сфере проекта «Безопасные дороги» вносят сами жители. Именно их наказы и ложатся в основу народной программы «Единой России».

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что власти региона планируют развивать транспортную отрасль только с учетом мнения жителей. По его словам, вопросы транспорта всегда волнуют людей и являются важными.

«Поэтому запустили большую программу по ремонту автовокзалов, обновлению автобусов, организации „выделенок“ и остановок. Жители знают, как будет удобнее, поэтому обязательно будем учитывать их мнение и пожелания в проработке этих вопросов», — написал Воробьев.