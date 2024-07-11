Единороссы проверили благоустройство новой пешеходной дорожки в Домодедове

В Домодедове были выполнены работы по обустройству пешеходных дорожек на улице Энергетиков. Ранее на этом месте была «народная тропа». Ходить по ней в дождливую погоду было невозможно и жителям приходилось выходили на проезжую часть автодороги, сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии «Единая Россия».

Депутат Московской областной Думы, заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Олег Жолобов, член местного политсовета партии Светлана Чистякова и представители администрации проверили, как выполнены работы.

Две новые заасфальтированные дорожки шириной в два метра дают возможность спокойно разъезжаться двум детским коляскам и легко справляются со встречными потоками людей.

«Горожане уже оценили этот комфорт, но попросили установить знаки „Пешеходный переход“ и нанести дорожную разметку на проезжую часть в том месте, где тротуар прерывается», — поделился Олег Жолобов.

«Единая Россия» совместно с жителями принимает участие в создании благоприятной современной городской среды в Домодедове.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что важно не только благоустройство парков, но и их дальнейшее содержание. Кроме того, необходимо наполнение парков услугами, которые предоставляет малый бизнес.

«Хочу обратить внимание на тему не только благоустройства парков, но и их содержания. <…> Здесь я обращаю внимание глав муниципалитетов: в ряде территорий мы парки сделали красивыми, а вот их содержание оставляет желать лучшего», — сказал Воробьев.