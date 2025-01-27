Единороссы поддержали волонтеров Мытищ, изготавливающих масксети для бойцов СВО

Депутат партии «Единая Россия» Максим Бабухин посетил центр волонтеров в округе Мытищи, в котором изготавливают маскировочные сети для отправки в зону специальной военной операции, сообщает пресс-служба администрации округа.

Волонтеры продемонстрировали процесс работы и уже готовые изделия, которые будут отправлены участникам СВО.

Эти люди выполняют невероятную работу, ведь создание маскировочных сетей — это кропотливый труд, в который они вкладывают свою доброту. С началом специальной военной операции жители округа сплотились, чтобы оказывать поддержку военным в зоне боевых действий. В ходе встречи депутат выразил благодарность и признательность за самоотверженность и поддержку бойцов.

«Важно поддерживать волонтерские инициативы, и надо объединить усилия для обеспечения наших военнослужащих всем необходимым», — сказал Максим Бабухин.

Волонтеры бескорыстно тратят свою энергию и время на создание предметов защиты, которые они могут сделать своими руками. Это вдохновляет других жителей присоединиться к их благородному делу.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона. Он подчеркнул, что добровольцы занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы.

«Я благодарен всем волонтерам, особенно тем, кто является лидерами этого движения — наставникам. <…> Эти люди занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы, которые сегодня волнуют всех нас», — сказал он.

Глава региона подчеркнул, что волонтеры помогают решать многие вопросы, которые связаны с проведением СВО: с помощью, реабилитацией и раненых, и семей.