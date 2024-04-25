«Единая Россия» запустила проект «Семейный завтрак 2.0»

25 апреля в Раменском городском округе прошел запуск всероссийской акции «Традиции здорового питания» в Московской области. Почетными гостями мероприятия стали заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко, координатор проекта «Мир возможностей» партии «Единая Россия» Роман Романов и координатор партийного проекта «Мир возможностей» в Московской области Юрий Макеев, передает пресс-служба партии.

Для гостей Дергаевской школы № 23 г. о. Раменское провели экскурсию по школьному пищеблоку. Геннадию Онищенко продемонстрировали техническое оборудование, кухонный инвентарь и рассказали о школьном меню.

«Питание, а особенно питание школьников, должно быть сбалансированным. В нем всегда нужно соблюдать баланс белков, жиров и углеводов. Присутствие в потребляемых продуктах важных для растущего организма микроэлементов и волокон крайне необходимо. Только тогда это можно будет назвать здоровым питанием», — рассказал Геннадий Онищенко.

Мероприятия направлены на сохранение и укрепление ценности ведения здорового образа жизни.

«Всероссийская акция „Традиции здорового питания“ поможет повысить грамотность школьников в вопросах ответственного отношения к питанию. Благодаря ей участники узнают о главных принципах ведения здорового образа жизни и смогут ближе познакомиться с традициями питания своего региона», — прокомментировал Роман Романов.

На базе школы также состоялась презентация и дегустация блюд, приготовленных семьями округа в рамках регионального проекта «Семейный завтрак 2.0». Он проводится в рамках Федерального партийного проекта «Мир возможностей» партии «Единая Россия» в Московской областисовместно с движением «Сделаем вместе». Школьники вместе с родителями поделились рецептурой блюд и рассказали о традициях их приготовления. Помимо классических блинов с разнообразными начинками, ребята удивили гостей сырниками, домашними варениками, лепешками чуду и блинами из свеклы.

«Подмосковный проект „Семейный завтрак 2.0“ направлен, в первую очередь, на совместную деятельность детей и родителей. Приготовление блюд по традиционной семейной рецептуре помогает сохранить главные ценности, на основе которых и создаются крепкие, сплоченные семьи. В этом году участники проекта всех городских округов готовят и презентуют домашние блины. Победители муниципального этапа отправятся на регион, где не только приготовят свое уникальное блюдо перед членами жюри, но и поборются за звание самого „вкусного“ округа», — поделился координатор партийного проекта «Мир возможностей» в Московской области Юрий Макеев.

В прошлом году участниками регионального проекта «Семейный завтрак» стали более 1000 семей Подмосковья. Всего в акции «Здоровое питание в школе и дома» приняли участие более 200 школ региона. Участники делились видеороликами рецептов здоровой пищи, проводили уроки по правильному питанию младшим школьникам, а также создавали интерактивные игры. Лучшие из них отправились в Международный детский центр «Артек».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.