«Единая Россия» запустила очное обучение участников проекта «ПолитСтарт». Его пройдут те, кто провел самые яркие кампании предварительного голосования в регионах — 100 человек, в числе которых — бойцы СВО, передает пресс-служба партии.

Участников первого потока, для которых на базе Высшей партийной школы в Москве организован трехдневный образовательный модуль, приветствовал секретарь Генсовета Владимир Якушев.

Он отметил, что те, кто попал на обучение — это сильнейшие кандидаты предварительного голосования.

«Теперь вам нужно это доказать в реальной избирательной кампании. Мы будем вас сопровождать. Вы окунётесь в особенности депутатской работы и поймёте, что это — непростая миссия. Предстоит серьёзно потрудиться, чтобы в сентябре получить результат, на который мы с вами рассчитываем», — сказал Владимир Якушев.

Особо он акцентировал внимание на работе с людьми.

«Живая работа с людьми — это непросто, трудозатратно, но эффективно. Чтобы ваши избиратели в вас не разочаровались, нужно четко понимать и осознавать, какую ответственность вы на себя берете», — подчеркнул Владимир Якушев.

Отдельно секретарь Генсовета обратился к участникам спецоперации, которые прошли процедуру предварительного голосования «Единой России».

«827 участников СВО победили в ходе ПГ в этом году. И, если в прошлом году 304 бойца получили мандаты, то по итогам ЕДГ-2025 мы ожидаем, что это количество возрастет», — пояснил он.

Слушатели курса задали секретарю Генсовета вопросы о проведении муниципальных выборов, особенностях предварительного голосования и так далее.

В заключение Владимир Якушев отметил важность обучения, которое организует «Единая Россия».

«Здесь вы приобретаете все необходимые навыки, которые в дальнейшем будут помогать работать на политическом поприще. А чем сильнее подготовлены кадры, тем сильнее партия», — сказал он.

Образовательный модуль «Политический лидер» включает в себя интерактивные лекции с участием ведущих экспертов ВПШ, политологов, социологов, действующих депутатов, которые поделятся практиками реализации выборных стратегий и побед в сложных кампаниях; тренинги; практические занятия.

Перед слушателями выступят политтехнологи — Константин Костин (Фонд Развития Гражданского Общества), Алексей Чеснаков (Центр политической конъектуры), Виктор Потуремский (Институт социального маркетинга «ИНСОМАР»), замруководителя думской фракции «Единой России» Андрей Исаев и другие.

Депутат Госдумы, куратор проекта «ПолитСтарт» в Московской области Александр Толмачёв рассказал про подмосковных победителей предварительного голосования –участников проекта, проходящих обучение в Высшей партийной школе в Москве.

«Среди участников обучения — двое из Московской области. Общественный деятель и директор информационного агентства Илья Очаковский из Балашихи и бывший учитель, ветеран СВО Евгений Гадаев из Дмитровского округа. Каждый из них делом доказал преданность Родине и готовность отстаивать интересы ее граждан на всех уровнях. „Единая Россия“, со своей стороны, поддерживает тех, кто хочет менять свой регион в лучшую сторону. Кроме того, партия оказывает поддержку и сопровождение будущих политиков на всех этапах избирательной кампании», — прокомментировал Толмачев.

Напомним, с 19 по 25 мая проходило предварительное голосование по кандидатурам для дальнейшего выдвижения на муниципальные выборы от «Единой России». Основные муниципальные выборы в Единый день голосования 2025 года в Подмосковье пройдут в восьми округах: Балашихе, Подольске, Дмитрове, Лыткарино, Фрязино, Шатуре, Электростали и Молодёжном. Кроме этого, состоятся дополнительные выборы на замещение вакантного мандата в городском округе Луховицы. Свыше 88 тысяч жителей Подмосковья проголосовали за кандидатов в ходе ПГ. Участниками предварительного голосования стали 706 человек, конкурс составил 3 человека на место. Победителями стали 196 кандидатов, среди них 75 действующих депутатов, 121 новый кандидат, 93 участника проекта «ПолитСтарт» и 56 волонтёров.