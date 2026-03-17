«Единая Россия» запускает 8-й сезон проекта «ПолитСтарт» в Московской области

«ПолитСтарт» — это федеральный кадровый проект «Единой России», с помощью которого партия помогает начинающим политикам подготовиться к участию в избирательных кампаниях. Он действует с 2018 года. За это время депутатами разных уровней в Московской области стали более 300 участников «ПолитСтарта», напомнил депутат Госдумы Александр Толмачев, который выступит куратором проекта в Подмосковье.

Он сообщил, что присоединиться к «ПолитСтарту» может любой гражданин России старше 18 лет, если у него нет судимости, второго гражданства и членства в других политических партиях. Особое внимание, уточнил парламентарий, участникам и ветеранам СВО.

«В Подмосковье в этом году проект будет работать с теми, кто делает первые шаги в политике и планирует стать депутатом Московской областной Думы или муниципальных советов в Коломенском, Химкинском, Пушкинском и Лобненском округах», — сообщил Александр Толмачев.

Обучение начнется с апреля в формате очных встреч, а также онлайн-обучения на сайте проекта. В числе мероприятий — мастер-классы, брифинги, образовательные курсы и консультации, а также участие в предварительном голосовании «Единой России» в сопровождении наставников. Ими, а также экспертами проекта станут депутаты Государственной и Московской областной Думы, главы городских округов, медиаменеджеры, известные политики.

Напомним, «Единая Россия» запустила предварительное голосование 11 марта в преддверии выборов в Госдуму, Мособлдуму и муниципальные советы, которые состоятся в Подмосковье в сентябре. В ходе процедуры жители региона сами определят, кого партия на них выдвинет. Организаторы ожидают, что по итогам избирательной кампании состав депутатов в Московской области обновится минимум на треть.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев рассказал, что население Московской области увеличилось на 1,6 млн человек за последние 10 лет.

«Развитие во всех сферах должно соответствовать такому темпу роста населения. Это, конечно, требует современных, умных подходов, профессиональных исполнителей», — рассказал Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Московской области.