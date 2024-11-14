«Единая Россия» в Мытищах продолжает контроль строительства школы на 1100 мест

Секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Юлия Купецкая совместно с представителями прокуратуры и Главстройнадзора Московской области, а также Мытищинской прокуратуры проверили выполнение работ по возведению образовательной школы, передает пресс-служба партии.

«Объект проблемный и требует пристального внимания. Контроль за строительством продолжим на ежедневной основе», — сказала Юлия Купецкая.

На объекте ведутся отделка и утепление фасада. Наружные инженерные сети — водопровод и канализация готовы на 95%, в полном объеме заведен эклектический кабель и оборудована теплотрасса. На кровле залито 90% стяжки, следующий этап — выполнение гидроизоляции.

По словам депутата Мособлдумы, первого заместителя секретаря Московского областного регионального отделения «Единой России» Дениса Перепелицына, в текущем году в Московской области было возведено иоткрыто 39 новых школ.

«Таким образом, было обеспечено 38 тысяч мест. В следующем году в планах провести ремонтные работы еще в 56 среднеобразовательных учреждениях. Кроме того, продолжится строительство новых школ и детских садов. Депутатский корпус „Единой России“ вместе с жителями контролирует качественное и своевременное выполнение всех работ, осуществляя регулярные выезды на объекты», — прокомментировал Перепелицын.

Открытие данной школы значительно снизит нагрузку на существующее образовательное учреждение. Местные жители с нетерпением ожидают этого события.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что для властей Подмосковья строительство новых школ и детских садов является приоритетным, так как число учеников в регионе постоянно растет.

Воробьев также говорил, что все образовательные учреждения в регионе должны быть готовы в срок. Это касается и строящихся зданий, и объектов, где идет капитальный ремонт.