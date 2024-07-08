«Единая Россия» в Бронницах выдвинула кандидатов на выборы в совет депутатов

Делегаты XI Конференции местного отделения «Единой России» в Бронницах избрали кандидатов, которые представят партию на выборах нового созыва муниципального совета депутатов в сентябре. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

В работе конференции приняли участие секретарь местного отделения «Единой России» Дмитрий Лысенков, депутат Московской областной Думы Олег Жолобов, руководитель фракции «Единая Россия» в Бронницах Александр Каширин, представители первичных отделений, члены местного политического совета и контрольной комиссии.

«Выборы местного значения всегда были важными и значимыми. Я могу говорить уверенно, что правильный выбор всегда дает серьезный импульс в развитии муниципального образования. Наша задача продолжить положительные изменения, которые идут в нашем городе последние пять лет. Нужно не терять то рвение, тот напор и стремление — сделать наш городской округ лучше. Нам нужно выбрать правильных, болеющих за общее дело депутатов для хорошей работы. Процедура предварительного голосования помогла отобрать 15 достойных претендентов. Им доверяют жители», — прокомментировал Дмитрий Лысенков.

В списке кандидатов присутствует руководитель фракции «Единая Россия» в Бронницах, которого знают все жители городского округа благодаря его постоянного с ними диалога и помощи — Александр Каширин, директор школы № 2 имени Героя Светского Союза Николая Тимофеева, координатор партийного проекта «Крепкая семья» — Наталья Соловьева, генеральный директор завода вентиляционного оборудования «Инновент», председатель совета директоров предприятий и организаций города — Сергей Дуенин.

Депутат Мособлдумы, заместитель руководителя Фракции «Единая Россия» Московской областной Думы Олег Жолобов отметил, что во время предвыборной кампании, кандидаты в муниципальный совет депутатов совместно с местным отделением партии проведут сбор важных предложений в народную программу партии и по итогам проведенной работы будет сформирован перечень наказов жителей.

«В Бронницах по Народной программе реализовали много проектов. К ним относится капитальный ремонт детского сада „Радуга“, в котором на данный момент идут уже работы по благоустройству территории, построен физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным спортивным залом и двумя эллингами, благоустройство дворовых территорий, замена асфальтового покрытия на улицах городского округа. Вместе с коллегами постоянно выезжаем на места, проводим депутатский контроль, разговариваем с жителями, узнаем какие есть проблемы, какие есть пожелания. Из выполненного — это благоустройство площади имени Николая Тимофеева, парк культуры и отдыха „Бронницкий луг“, автовокзал. Все это — значимые весомые вещи для городского округа, которые уже введены в строй, и жители могут пользоваться этими благами», — добавил Олег Жолобов.

Выборы в совет депутатов городского округа Бронницы пройдут 8 сентября 2024 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что, если есть трудности с внедрением биометрии, если есть обоснования, нужно попридержать ее введение там, где это беспокоит человека.

«Мы должны разъяснять, мы должны внимать угрозам, которые слышим», — сказал он.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.