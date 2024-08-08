«Единая Россия» в Бронницах провела второй этап XI Конференции

В рамках второго этапа Конференции местного отделения партии «Единая Россия» в Бронницах была принята предвыборная программа партии для муниципальных выборов депутатов совета депутатов, которые пройдут с 6 по 8 сентября 2024 года. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

В работе второго этапа конференции приняли участие секретарь местного отделения «Единой России» в Бронницах Дмитрий Лысенков, депутат Московской областной Думы Олег Жолобов, руководитель фракции Бронниц Александр Каширин, а также представители первичных отделений, члены местного политического совета и контрольной комиссии.

На предстоящие выборы местное отделение партии зарегистрировало 15 кандидатов — по три человека на каждый округ. Среди зарегистрированных кандидатов: представители сфер образования, ЖКХ и благоустройства, культуры, НКО, медицины, бизнеса, волонтерства, а также представители молодежи.

Главным приоритетом в работе «Единой России» в Бронницах остается реализация народной программы. На территории городского округа из 485 муниципальных наказов уже реализованы 469. 16 — предстоит воплотить в жизнь. В настоящее время партия проводит встречи с жителями города, где они собираются новые предложения и пожелания.

«У нас с коллегами цель одна — чтобы развитие муниципалитета продолжалось. Жизнь бронничан должна быть комфортной, показатель нашей работы — их желание здесь жить, воспитывать детей, строить планы на будущее. Мы реализовываем текущие планы, а также решаем проблемы, которые копились десятилетиями», — прокомментировал Дмитрий Лысенков.

Также среди приоритетов программы — развитие социальной сферы и экономики, достижение высокого уровня жизни граждан.

Все кандидаты «Единой России» являются активными участниками сбора гуманитарной помощи участникам СВО, помогают незащищенным слоям населения, предоставляя помощь в бытовых, медицинских и материальных вопросах.

«Все у нас входит в финальную стадию, остался всего месяц до выборов. Проведу сейчас ассоциацию с Олимпийскими играми. Есть правило: „Все решает не старт, а финиш“. Надо собраться, чтобы и старт наш не испортился, и прохождение дистанции, и в результате финиш. Я смотрю, работа идет, ведется, но прекрасно понимаю, что это довольно сложно. Выборы, как и спорт. Всем, кто идет, будет понятно, если нас подавляющее большинство, то на сколько комфортнее будет работать. Прошу всех собраться и работать на результат», — прокомментировал Олег Жолобов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.