«Единая Россия» утвердила основу программы празднования 80-летия Победы

Члены партийного оргкомитета «Наша Победа» определили ключевые события, приуроченные к юбилею Победы. В рамках объявленного президентом Года Защитников Отечества программа охватит широкий круг участников: фронтовиков, тружеников тыла, детей войны, участников локальных конфликтов и специальной военной операции. Особое внимание уделено вовлечению молодежи в патриотическую деятельность.

«С одной стороны, в этих мероприятиях мы говорим „спасибо“ ветеранам, с другой, закладываем фундамент воспитания нашего подрастающего поколения. Необходимо, чтобы мероприятия были качественно организованы и прошли на высоком уровне не только в столице, но и в любой точке страны», — отметил секретарь Генсовета партии Владимир Якушев.

31 января, в день заседания оргкомитета, стартовал всероссийский конкурс музеев общеобразовательных организаций «Знать, чтобы помнить». Победители в различных номинациях получат призовые фонды от 200 до 500 тыс. рублей. Весной запланированы традиционные акции, такие как «Окна Победы», «Письмо Герою» и «Пробег Победы». Кроме того, 25 апреля впервые в 80 странах мира пройдет акция «Диктант Победы».

«В течение юбилейного года и позднее будем обеспечивать индивидуальное волонтерское сопровождение ветеранов, оказывать поддержку, окружать уважением и заботой. Одновременно с этим продолжим оказывать помощь ветеранам СВО и их семьям», — подчеркнул председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.

По поручению президента продолжится работа по созданию и обновлению перечня объектов, связанных с подвигами фронта и тыла. В этом году исполняется 5 лет с момента запуска инициативы главы государства по присвоению почетного звания «Город трудовой доблести». В январе текущего года это звание получили еще 7 городов, а за 5 лет его удостоились 70 городов России.