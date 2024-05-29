«Единая Россия» Солнечногорска продолжает оказывать гуманитарную помощь

Актив и сторонники местного отделения партии «Единая Россия» продолжают собирать гуманитарную помощь для отправки в зону проведения СВО.

В Центр объединения гражданских инициатив «Единые», организованный на базе местной общественной приёмной партии «Единая Россия» городского округа Солнечногорск обратилась Лариса Альбицкая — председатель Солнечногорского отделения Всероссийского общества инвалидов. Ларисе Николаевне поступил срочный запрос на маскировочные сети для отправки в зону проведения СВО. Время для выполнения запроса было крайне ограничено. Местная общественная приёмная связалась с Добровольческим общественным объединением помощи фронту «Солнечногорские покрова» — и маскировочные сети в самое короткое время были направлены в зону проведения СВО.

Актив и сторонники местного отделения партии, и молодогвардейцы передали очередную партию гуманитарной помощи — продукты питания, сладости, чай и средства личной гигиены, которые также были отправлены нашим ребятам.

«Мы прекрасно понимаем, что в зоне проведения СВО важна любая помощь. Потребность в маскировочных сетях велика, как никогда. Линия фронта движется вперед и сохранение личного состава и боевой техники — наиважнейшая задача. И, конечно, когда к нам поступил запрос, мы не смогли остаться в стороне», — рассказала руководитель общественного объединения «Солнечногорские покрова» Оксана Мартынова.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, семьям участников СВО помогают волонтеры. Так как кроме различных мер поддержки (бесплатное питание, запись в секцию, школу, детсад, а еще выплат, получения удостоверения ветерана боевых действий), есть то, что не регламентируется нормативно-правовыми актами.

«Это берут на себя наши волонтеры и главы — например, отправить ребенка на дополнительное обследование. За каждой семьей у нас закреплены помощники, которые стараются решать все возникающие вопросы», — пояснил глава региона.